Ankaragücü hayata döndü!
Düşme potasından çıkma çabasındaki sarı-lacivertliler, evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı Orgill, Sacko ve İlhan’ın golleriyle devirdi.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde Ankaragücü güldü. Başkent temsilcisi, Kasımpaşa engelini 3-0'la geçti. 9 maçtır galibiyete hasret olan ve son 6 maçını kaybeden sarı-lacivertliler bu farklı galibiyetle özlemini dindirdi. Başkent temsilcisi 33'te Orgill, 46'da Hadi Sacko ve 86'da İlhan Parlak'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı: 3-0. Ankaragücü, bu sonuçlar puanını 24 yaptı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısına çıktı. İlk yarıdaki performansıyla parmak ısırtan ancak Diagne'yi Galatasaray'a satarak güç kaybeden Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ise ikinci yarıdaki 4 yenilgisini aldı ve 29 puanda kaldı.
'TARAFTARIN TESİSE GELDİĞİ GÜN KAZANDIK'
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçtan sonra "Bu maçı taraftarlarımızın tesislere geldiği gün kazandık diyebilirim" ifadesini kullandı. Kaplan şöyle devam etti: Uzun bir aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadık. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum.
PAŞA 4'TE SIFIR ÇEKTİ
İlk yarının sonlarına doğru zirve yarışında yer alan Kasımpaşa, birden dibe vurdu! Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Paşa, ligini kinci yarısında puan alamadı. İstanbul ekibi çıktığı dört maçta Rize, Başakşehir, Sivas ve A.Gücü'ne yenilip 'sıfır' çekti.
'SENDELEDİK AMA DÜŞMEYECEĞİZ'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir anlık gaflet sonucu yenik duruma düştüklerini vurguladı. Kötü gidişi de değerlendiren tecrübeli hoca, "Kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek" ifadelerini kullandı.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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