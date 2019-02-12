Ankaragücü hayata döndü! – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Ankaragücü hayata döndü!

Ankaragücü hayata döndü!

Düşme potasından çıkma çabasındaki sarı-lacivertliler, evinde konuk ettiği ’yı Orgill, Sacko ve İlhan’ın golleriyle devirdi.

'de zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde Ankaragücü güldü. Başkent temsilcisi, engelini 3-0'la geçti. 9 maçtır galibiyete hasret olan ve son 6 maçını kaybeden sarı-lacivertliler bu farklı galibiyetle özlemini dindirdi. Başkent temsilcisi 33'te Orgill, 46'da Hadi Sacko ve 86'da İlhan Parlak'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı: 3-0. Ankaragücü, bu sonuçlar puanını 24 yaptı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısına çıktı. İlk yarıdaki performansıyla parmak ısırtan ancak Diagne'yi 'a satarak güç kaybeden 'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ise ikinci yarıdaki 4 yenilgisini aldı ve 29 puanda kaldı.

'TARAFTARIN TESİSE GELDİĞİ GÜN KAZANDIK'
Ankaragücü Mustafa Kaplan, maçtan sonra "Bu maçı taraftarlarımızın tesislere geldiği gün kazandık diyebilirim" ifadesini kullandı. Kaplan şöyle devam etti: Uzun bir aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadık. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum.

PAŞA 4'TE SIFIR ÇEKTİ
İlk yarının sonlarına doğru zirve yarışında yer alan Kasımpaşa, birden dibe vurdu! Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Paşa, ligini kinci yarısında puan alamadı. ekibi çıktığı dört maçta , , ve A.Gücü'ne yenilip 'sıfır' çekti.

'SENDELEDİK AMA DÜŞMEYECEĞİZ'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir anlık gaflet sonucu yenik duruma düştüklerini vurguladı. Kötü gidişi de değerlendiren tecrübeli hoca, "Kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

  1. 12.2.2019
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