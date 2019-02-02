Ankaragücü'nden 3 günde 12 imza
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'nden 3 günde 12 imza

Ankaragücü'nden 3 günde 12 imza

’de ara transfer döneminin en hareketli kulübü olan Başkent temsilcisi 3 günde 12 futbolcu aldı. G.Saray’a 10 milyon euro’ya giden Diagne de rekor kırdı.

Ara transferde en hareketli kulüp oldu. Bitime 3 gün kala transfer tahtasını açtıran sarı-lacivertliler, 9 futbolcu gönderip, 12 yeni ismi kadrosuna kattı. 8, ve lider 7 transferle Ankaragücü'nü takip etti. 'ın, 'dan 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı, bu sezon 20 golle ligin gol kralı unvanını taşıyan Diagne, Türkiye'de bu ara transfer döneminde bonservisine en fazla ücret ödenen oyuncu oldu. Başakşehir de Sivas'tan Robinho ve Türkiye'de iz bırakan isimlerden transferleriyle dikkat çekti.

BAŞKENT'TE 5 İSİM KADRO DIŞI KALDI

Ara dönemde 12 transferle şov yapan Ankaragücü'nde Cerci, Hertaux, El Kabir, Nduka ve kaleci Hopf; Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen takım listesinde yer almadılar. 'la bugün karşılaşacak olan Başkent ekibinde bu 5 yabancı futbolcu, Spor Toto 'in ikinci yarısında sahaya çıkamayacaklar.

  1. 2.2.2019
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