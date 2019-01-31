Ankaragücü’nde 2 günde 6 imza – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Ankaragücü’nde 2 günde 6 imza

Ankaragücü’nde 2 günde 6 imza

Transferi açtıran Ankaragücü, Pazdan’la Sacko’nun ardından Hırvat stoper Kulusic, Y.Zelandalı sağ açık Boyd, Yunan sağ bek Kitsiou ve sol açık ’la imzaladı.

Ankaragücü, önceki gün tahtasını açtırdıktan sonra imza şovunu sürdürüyor. Polonyalı stoper Pazdan ve Malili golcü Sacko'yu alan sarı-lacivertliler, dün de 4 isme imza attırdı. Daha önce Hacettepe, G.Birliği ve 'de oynayan, 1.5 yıllık imza atan 32 yaşındaki Kulusic, Moldova'da Sheriff'ten transfer edildi. Portekiz'de Guimaraes'ten kiralanan 24 yaşındaki Boyd ise bu sezon 13 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağlarken, 5 kez de ile boy gösterdi. 5. transfer, Yunan ekibi PAOK'tan kiralanan 25 yaşındaki milli sağ beki Kitsiou'yu oldu. Ankaragücü 'tan ayrılan 31 yaşındaki sol açık ve Gent'ten Kongolu sağ kanat Stallone Limbombe ile anlaşmaya vardı.

  1. 31.1.2019
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