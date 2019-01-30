MKE Ankaragücü'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeni transferler , , ve antrenmana çıktı.

, 'in 20. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe'deki kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler , , ve ilk kez takımla çalıştı.

Sakatlığı bulunan Thomas Heurtaux idmanda yer almazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf antrenmanın bir bölümünde takım çalışmasında yer aldı.

  1. 30.1.2019 23:01
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