Ankaragücü'nde transfer şov!
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'nde şov!

Ankaragücü'nde transfer şov!

yasağını kaldıran , bombaları patlattı.

Sarılacivertliler, Malatyaspor, ve Akhisar'ın da istediği L.Varşova'nın 31 yaşındaki Polonyalı milli stoperi Pazdan'la imzayı attı. Bonservisi İngiltere'de Leeds'teki, Las Palmas'ta kiralık oynayan 24 yaşındaki Malili sağ açık Hadi Sacko da Başkent ekibinin 2. bombası oldu.

Kante de yolda
Ligde 8 maçtır kazanamayan , Pazdan ve Sacko'nun ardından 'dan Jose Kante'yle de el sıkıştı. 28 yaşındaki Gineli golcü, sezon başında olduğu Polonya ekibinde, 25 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
  1. 30.1.2019
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