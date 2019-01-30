Ankaragücü'nde transfer şov!
Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, bombaları patlattı.
Kante de yolda
Ligde 8 maçtır kazanamayan Ankaragücü, Pazdan ve Sacko'nun ardından Legia Varşova'dan Jose Kante'yle de el sıkıştı. 28 yaşındaki Gineli golcü, sezon başında transfer olduğu Polonya ekibinde, 25 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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