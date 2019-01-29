MKE Ankaragücü Sacko'yu transfer etti
29 Ocak 2019, Salı
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Sacko'yu transfer etti

MKE Ankaragücü Sacko'yu transfer etti

Başkent temsilcisi, İngiliz ekibi 'den ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

takımlarından , transfer yasağının kalmasının ardından kadrosuna yeni bir isim kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi 'den ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sacko, başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Umarım ateşli taraftarımız ile Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere hep beraber taşırız." ifadelerini kullandı.

  1. 29.1.2019 19:34
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