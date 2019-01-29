Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı
29 Ocak 2019, Salı
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Ankaragücü'nün yasağı kaldırıldı

Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

Geçmişten kalan dosyaları olmasından dolayı yasağı bulunan ve bünyesine yeni oyuncular katamayan 'nde yönetim, borç dosyalarının kapandığını ve transfer yapılmasının önündeki tüm engellerin kalktığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama;

"Kulübümüz Başkanı Sayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018-2019 sezonu ikinci devre sürecinde engel teşkil eden dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır.

Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir."

  1. 29.1.2019 16:48
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