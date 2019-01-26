Ankaragücü'nden Pazdan hamlesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Polonya ekibi Legia Varşova'da forma giyen defans oyuncusu Michal Pazdan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Legia Varşova Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Polonyalı stoperin takım kafilesinden ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği ve Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
Bu sezon Legia Varşova formasıyla 7 maçta 1 kez ağları sarsan Pazdan, Polonya Milli Takımı'nda ise 35 karşılaşmada görev aldı.
- 27.1.2019 01:02
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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