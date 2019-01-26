Ankaragücü'nden Pazdan hamlesi
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'nden Pazdan hamlesi

Ankaragücü'nden Pazdan hamlesi

ekiplerinden , Polonya ekibi 'da forma giyen defans oyuncusu Michal Pazdan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Polonyalı stoperin takım kafilesinden ayrılarak Türkiye'ye hareket ettiği ve için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Bu sezon Legia Varşova formasıyla 7 maçta 1 kez ağları sarsan Pazdan, Polonya Milli Takımı'nda ise 35 karşılaşmada görev aldı.

  1. 27.1.2019 01:02
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