El Kabir antrenmana katılmadı
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

antrenmana katılmadı

El Kabir antrenmana katılmadı

'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Aytemiz 'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmana mazeret bildirmeyen katılmadı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde yarı sahada maç yaptı. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, yenileme koşusuyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden , Johannes Hopf, Thomas Heurtaux ve Erdem Özgenç de antrenmanda yer almadı.

, Aytemiz maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

  1. 22.1.2019 15:44
  2. Güncelleme: 22.1.2019 17:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

El Kabir antrenmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN