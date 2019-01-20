Allah'a havale etti
Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
İLK MAÇINDA FARK YEDİ
Ankaragücü'nün yeni hocası Mustafa Kaplan, dün akşam ilk maçına çıktı. Sezona İsmail Kartal ile başlayan, daha sonra Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü, devre arasında da Kaplan ile anlaşmıştı. Galatasaray karşısında ilk maçına çıkan Kaplan sahadan farklı mağlup ayrıldı.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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