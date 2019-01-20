Allah'a havale etti
20 Ocak 2019, Pazar
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Allah'a havale etti

Allah'a havale etti

Karşılaşmanın ardından Başkanı , çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Başkanı , çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Yiğiner, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum" i fadelerini kullandı.

İLK MAÇINDA FARK YEDİ
Ankaragücü'nün yeni hocası Mustafa Kaplan, dün akşam ilk maçına çıktı. Sezona ile başlayan, daha sonra Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü, devre arasında da Kaplan ile anlaşmıştı. karşısında ilk maçına çıkan Kaplan sahadan farklı mağlup ayrıldı.
  1. 20.1.2019
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