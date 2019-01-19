Ankaragücü'nde El Kabir şoku
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Ankaragücü'nde El Kabir şoku

Başkanı , karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa 'in alacaklarının ödendiğini açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi.

  1. 19.1.2019 18:50
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