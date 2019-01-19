Ankaragücü'nde El Kabir şoku

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi.