MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
17 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

, 'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top sürme ve şut ile orta çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Sakatlıkları düzelen Sedat Ağçay ve Mehmet Sak'ın yanı sıra izinden dönen 'in idmana katıldığı kaydedildi.

kafilesinin, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a gideceği belirtildi.

  1. 17.1.2019 20:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN