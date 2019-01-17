MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top sürme ve şut ile orta çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Sakatlıkları düzelen Sedat Ağçay ve Mehmet Sak'ın yanı sıra izinden dönen Mostapha El Kabir'in idmana katıldığı kaydedildi.
MKE Ankaragücü kafilesinin, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a gideceği belirtildi.
- 17.1.2019 20:57
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.