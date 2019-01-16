MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

, 'in 18. haftasında Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 18. haftasında Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı 'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve 'ın katılmadığı, Sedat Ağçay'ın ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

İdmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyesi Yaşar Öztürk'ün de takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte izinli olan 'in yeniden kampa dahil olduğu belirtildi.

  1. 16.1.2019 23:08
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