MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, devre arası kampının yapıldığı Antalya'da teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Yalçın Ayhan'ın katılmadığı, Sedat Ağçay'ın ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.
İdmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile yönetim kurulu üyesi Yaşar Öztürk'ün de takip ettiği kaydedildi.
Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte izinli olan Mostapha El Kabir'in yeniden kampa dahil olduğu belirtildi.
- 16.1.2019 23:08
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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