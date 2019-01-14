MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'nde dönemi

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi

, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinde göreve getirildi.

Ankaragücü, sezona İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında getirildi.

kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış 'ı getirdi.

  1. 14.1.2019 13:02
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