MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'nde maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

, 'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan Bayram Bektaş'ın görevinden ayrılmasının ardından başkent ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu. Kaplan'ın yardımcılıklarını Erhan Namlı, Özgür Doğramacı, Murat Türksoy ve Güven Kılıç'ın yapacağı belirtildi.

, yarın yapacağı idmanla mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

  1. 14.1.2019 23:50
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