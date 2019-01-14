Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi bitti
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'nde dönemi bitti

Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi bitti

'nde teknik direktör ile anlaşmalı olarak yollar ayrıldı.

'nde ekonomik kriz yüzünden yollarını ayıran 'ın ardından, yerine gelen 'ın da tahtası açılamadığı için görevinden istifa ettiği belirtildi. Dün açıklamada bulunana başkan , ""Herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın (bugün) görüşeceğiz. Görüşmeden sonra durumu netleşir" diye konuştu.

Bugün yapılan görüşmeler neticesinde Bayram Bektaş ile anlaşmalı olarak yollar ayrıldı.


MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan'ın getirileceği ifade edildi.

  1. 14.1.2019 12:35
  2. Güncelleme: 14.1.2019 12:41
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