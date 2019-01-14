Ankaragücü'nde ekonomik kriz yüzünden yollarını ayıran İsmail Kartal'ın ardından, yerine gelen Bayram Bektaş'ın da transfer tahtası açılamadığı için görevinden istifa ettiği belirtildi. Dün açıklamada bulunana başkan Mehmet Yiğiner, ""Herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın (bugün) görüşeceğiz. Görüşmeden sonra durumu netleşir" diye konuştu.

Bugün yapılan görüşmeler neticesinde Bayram Bektaş ile anlaşmalı olarak yollar ayrıldı.



MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan'ın getirileceği ifade edildi.