"Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş, yarın kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş, yarın kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşecek.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bektaş'ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.
Takımla Antalya'da kampta bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, yarın Ankara'ya gelerek başkan Yiğiner ile Beştepe'deki tesislerde bir görüşme gerçekleştirecek.
- 13.1.2019 18:54
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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