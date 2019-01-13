"Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil" – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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"Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil"

"Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil"

ekiplerinden 'nde , yarın kulüp başkanı ile görüşecek.

ekiplerinden 'nde , yarın kulüp başkanı ile görüşecek.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bektaş'ın tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.

Takımla 'da kampta bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, yarın Ankara'ya gelerek başkan Yiğiner ile Beştepe'deki tesislerde bir görüşme gerçekleştirecek.

  1. 13.1.2019 18:54
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