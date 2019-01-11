MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev
Başkent ekibinin yönetimi, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden Mustafa Kaplan'ı göreve getirdi.
Kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak." dedi.
Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner, "Kendisi daha çok futbolcu izleyecek. Takımda koordinasyonu sağlayacak. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon bitince tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
- 11.1.2019 21:25
- Güncelleme: 11.1.2019 21:41
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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