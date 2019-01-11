MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev
11 Ocak 2019, Cuma
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'nde 'a görev

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a görev

Başkent ekibinin yönetimi, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

ekiplerinden 'nde yönetim kurulu, eski teknik direktörlerden 'ı göreve getirdi.

Kulübün başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirterek, "Mustafa Kaplan, futbolcu izleme ekibinin de başında olacak. Takımda da yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak." dedi.

Mustafa Kaplan'a sportif direktörlük görevi vermediklerini açıklayan Yiğiner, "Kendisi daha çok futbolcu izleyecek. Takımda koordinasyonu sağlayacak. Sezon sonuna kadar anlaştık. Sezon bitince tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 11.1.2019 21:25
  2. Güncelleme: 11.1.2019 21:41
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