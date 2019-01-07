Bektaş’tan yönetime çağrı – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Bektaş’tan yönetime çağrı

Bektaş’tan yönetime çağrı

, kendisine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

, kendisine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Bektaş, "Buraya gelmeden önce bazı sözler aldık. açılması, istenilen ve gereken noktalara takviye sözleri aldık. Umarım bir an önce gerçekleşir" diye konuştu.

  1. 7.1.2019
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