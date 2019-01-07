Bektaş’tan yönetime çağrı
Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kendisine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.
Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, kendisine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Bektaş, "Buraya gelmeden önce bazı sözler aldık. Transferin açılması, istenilen ve gereken noktalara takviye sözleri aldık. Umarım bir an önce gerçekleşir" diye konuştu.
- 7.1.2019
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