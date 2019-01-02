MKE Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan Hayati Soydaş ve Tuna Yılmaz'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi. Buna göre asbaşkan olan Hayati Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.
Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.
- 2.1.2019 18:46
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Enda Tek başına bi takım :)
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Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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