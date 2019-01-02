MKE Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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'nde yeni yöneticiler belli oldu

MKE Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu

takımlarından 'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

takımlarından 'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan ve 'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi. Buna göre asbaşkan olan Hayati Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.

Öte yandan MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.

  1. 2.1.2019 18:46
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