Ankaragücü 0-3 Göztepe | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Müsabaka, Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'de oynandı.

Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thibault Moulin ve Brice Dja Djedje'nin yanı sıra, kart cezalısı Thievy Bifouma yarın forma giyemedi.

İkinci yarıda oyunun kilidini açan Göztepe'de galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jerome, 69. dakikada Halil Akbunar ve 79. dakikada Yoan Gouffran kaydetti.

Göztepe bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 20 puanla 11. sırada kaldı.





ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

12. dakikada Faty'nin derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sağ kanattan etkili gelişen MKE Ankaragücü atağında, El Kebir'in kaleye paralel gönderdiği topa hamle yapan Kubilay Kanatsızkuş'u geçen meşin yuvarlak, taca çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...