MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında yarın Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thibault Moulin ve Brice Dja Djedje'nin yanı sıra, kart cezalısı Thievy Bifouma yarın forma giyemeyecek.

Ligin son 5 haftasında sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, 16. hafta sonunda 20 puan ve averajla Bursaspor'un ardından 11. sırada bulunuyor.