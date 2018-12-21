MKE Ankaragücü Göztepe'yi Kayseri'de konuk edecek
21 Aralık 2018, Cuma
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'yi 'de konuk edecek

MKE Ankaragücü Göztepe'yi Kayseri'de konuk edecek

Başkent ekibi, 'in 17. haftasında yarın ile karşılaşacak

, Spor Toto 'in 17. ve ilk devrenin son haftasında yarın ile 'de karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada, hakem düdük çalacak.

Başkent ekibinde ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Johannes Hopf, Erdem Özgenç, , Thibault Moulin ve Brice Dja Djedje'nin yanı sıra, kart cezalısı Thievy Bifouma yarın forma giyemeyecek.

Ligin son 5 haftasında sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, 16. hafta sonunda 20 puan ve averajla 'un ardından 11. sırada bulunuyor.

  1. 21.12.2018 10:39
  2. Güncelleme: 21.12.2018 10:46
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