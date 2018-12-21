İlk rakibi Göz-Göz – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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İlk rakibi Göz-Göz

İlk rakibi Göz-Göz

Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran ve ’nün başına geçen , ilk maçında eski takımına rakip olacak.

'nde 'ın yerine göreve getirilen , ilk maçında eski takımının karşısına çıkıyor. Duygusal bir karşılaşma olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "'de güzel günlerim geçti. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Bizim adımıza umarım güzel bir karşılaşma olur" dedi. Bektaş, Göztepe'yi tanımasının avantaj olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

  1. 21.12.2018
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