İlk rakibi Göz-Göz

Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Bayram Bektaş, ilk maçında eski takımının karşısına çıkıyor. Duygusal bir karşılaşma olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Göztepe'de güzel günlerim geçti. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Bizim adımıza umarım güzel bir karşılaşma olur" dedi. Bektaş, Göztepe'yi tanımasının avantaj olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.