İlk rakibi Göz-Göz
Geçtiğimiz günlerde Göztepe ile yollarını ayıran ve Ankaragücü’nün başına geçen Bayram Bektaş, ilk maçında eski takımına rakip olacak.
Ankaragücü'nde İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Bayram Bektaş, ilk maçında eski takımının karşısına çıkıyor. Duygusal bir karşılaşma olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Göztepe'de güzel günlerim geçti. Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Bizim adımıza umarım güzel bir karşılaşma olur" dedi. Bektaş, Göztepe'yi tanımasının avantaj olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
İlk rakibi Göz-Göz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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