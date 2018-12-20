Bektaş MKE Ankaragücü'nde ilk idmanına çıktı
20 Aralık 2018, Perşembe
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Bektaş 'nde ilk idmanına çıktı

Bektaş MKE Ankaragücü'nde ilk idmanına çıktı

Antrenmanı, kulüp başkanı de izledi.

Teknik direktör , yeni takımı 'nün başında ilk antrenmanına çıktı.

MKE Ankaragücü, 'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş yönetimindeki ilk antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Başkent ekibinin çalışmasına, sakatlıkları bulunan , Erdem Özgenç, Hopf, Moulin, Djedje ve Bfiouma katılmadı.

Bu arada, sarı-lacivertlilerin idmanını kulüp başkanı de takip etti.

  1. 20.12.2018 15:56
  2. Güncelleme: 20.12.2018 16:35
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