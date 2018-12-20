Bektaş MKE Ankaragücü'nde ilk idmanına çıktı
Antrenmanı, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner de izledi.
Teknik direktör Bayram Bektaş, yeni takımı MKE Ankaragücü'nün başında ilk antrenmanına çıktı.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.
İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş yönetimindeki ilk antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Başkent ekibinin çalışmasına, sakatlıkları bulunan Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Hopf, Moulin, Djedje ve Bfiouma katılmadı.
Bu arada, sarı-lacivertlilerin idmanını kulüp başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.
- 20.12.2018 15:56
- Güncelleme: 20.12.2018 16:35
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Pepe zorda bıraktı
Toplam 1
Yorum
Cengiz Ailece BJK liyim lütfen kulübümün geleceğini maddi olarak büyük endişe duyuyoruz yetkililerden sözleşme ve harcamaların takibini rica ediyo
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
Bektaş MKE Ankaragücü'nde ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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