Teknik direktör Bayram Bektaş, yeni takımı MKE Ankaragücü'nün başında ilk antrenmanına çıktı.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş yönetimindeki ilk antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Başkent ekibinin çalışmasına, sakatlıkları bulunan Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Hopf, Moulin, Djedje ve Bfiouma katılmadı.

Bu arada, sarı-lacivertlilerin idmanını kulüp başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.