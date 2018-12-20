Bayram Bektaş Ankaragücü'nde
20 Aralık 2018, Perşembe
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Ankaragücü'nde

Bayram Bektaş Ankaragücü'nde

ile yollarını ayıran Başkent ekibi, ile anlaştı. 44 yaşındaki hoca, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sıvasspor yenilgisi sonrası teknik direktör ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, sezona ile başlayan ancak daha sonra bu kulüple yollarını ayıran ile anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde yapılan törende 1.5 senelik sözleşmeye imza atan genç hoca için kulübün sosyal medya hesabından da şu paylaşım yapıldı: "Değerli hocamıza hoşgeldin diyoruz." Ankaragücü'nde bugün çalışmalara başlayacak olan Bayram Bektaş, ilk sınavını bu haftasonu eski takımı Göztepe'ye karşı verecek . Bu arada Ankaragücü Başkanı , Bektaş'la hedeflerine ulaşacaklarını belirtip, "Kendisine büyük güven duyuyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 20.12.2018
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