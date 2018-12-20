Sıvasspor yenilgisi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, sezona Göztepe ile başlayan ancak daha sonra bu kulüple yollarını ayıran Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde yapılan törende 1.5 senelik sözleşmeye imza atan genç hoca için kulübün sosyal medya hesabından da şu paylaşım yapıldı: "Değerli hocamıza hoşgeldin diyoruz." Ankaragücü'nde bugün çalışmalara başlayacak olan Bayram Bektaş, ilk sınavını bu haftasonu eski takımı Göztepe'ye karşı verecek . Bu arada Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Bektaş'la hedeflerine ulaşacaklarını belirtip, "Kendisine büyük güven duyuyoruz" ifadesini kullandı.