Bayram Bektaş Ankaragücü'nde
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Başkent ekibi, Bayram Bektaş ile anlaştı. 44 yaşındaki hoca, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sıvasspor yenilgisi sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, sezona Göztepe ile başlayan ancak daha sonra bu kulüple yollarını ayıran Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde yapılan törende 1.5 senelik sözleşmeye imza atan genç hoca için kulübün sosyal medya hesabından da şu paylaşım yapıldı: "Değerli hocamıza hoşgeldin diyoruz." Ankaragücü'nde bugün çalışmalara başlayacak olan Bayram Bektaş, ilk sınavını bu haftasonu eski takımı Göztepe'ye karşı verecek . Bu arada Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Bektaş'la hedeflerine ulaşacaklarını belirtip, "Kendisine büyük güven duyuyoruz" ifadesini kullandı.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
Bayram Bektaş Ankaragücü'nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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