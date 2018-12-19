Stat değişti – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Stat değişti

Stat değişti
Ankaragücü, cumartesi günkü maçının Stadı'na alındığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Yenikent Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle daha önce 'de; 'i ise Afyon'da konuk etmişti.
  1. 19.12.2018
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