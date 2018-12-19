Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'nün yeni hocası belli oldu

Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu

Kulübü, teknik direktör ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

MKE , teknik direktör ile anlaştı.

Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş getirildi. Sezona İzmir temsilcisi Göztepe'nin başında başlayan Bektaş, geçtiğimiz haftalarda görevden alınmıştı.

  1. 19.12.2018 17:46
  2. Güncelleme: 19.12.2018 18:33
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN