Ankaragücü’nde iki eksik var – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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’nde iki eksik var

Ankaragücü’nde iki eksik var
deplasmanında ter dökecek , geçen haftaki yenilgisini formda rakibi karşısında telafi etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Kenan Özer ve Moulin maçta forma giyemeyecek.
  1. 15.12.2018
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