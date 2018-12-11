İsmail Kartal: "Net gol pozisyonlarımız yoktu"
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun geldik. Erken gol yedik, rakibe pozisyon vermedik. Birinci ve ikinci bölgeye top aktaramadık. Başakşehir'in ve bizim net gol pozisyonlarımız yoktu. Başakşehir takımını tebrik ediyorum" dedi.
- 11.12.2018 10:11
- Güncelleme: 11.12.2018 10:57
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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