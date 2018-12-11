İsmail Kartal: "Net gol pozisyonlarımız yoktu"
11 Aralık 2018, Salı
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: "Net gol pozisyonlarımız yoktu"

İsmail Kartal: "Net gol pozisyonlarımız yoktu"

Ankaragücü Teknik Direktörü , 1-0 mağlup oldukları Medipol maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi.

'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol 'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü , "Bu maça sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun geldik. Erken gol yedik, rakibe pozisyon vermedik. Birinci ve ikinci bölgeye top aktaramadık. Başakşehir'in ve bizim net gol pozisyonlarımız yoktu. Başakşehir takımını tebrik ediyorum" dedi.

  1. 11.12.2018 10:11
  2. Güncelleme: 11.12.2018 10:57
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