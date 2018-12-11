Yiğido’dan gözdağı
Göztepe’yi de yenen Sivas’ta Hakan Keleş, “Sırada Ankaragücü var” diye iddialı konuştu.
Süper Lig'de Hakan Keleş yönetiminde son 4 maçından 10 puan çıkartan, İstanbul'da Beşiktaş ve lider Başakşehir'i deviren Sivasspor, Göztepe zaferinin ardından evindeki Ankaragücü karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Takımının 4 maçtır çıkışta olduğunu vurgulayan Keleş, "Çıkışımız devam ediyor. 10 puan aldık. Sırada Ankaragücü var. Onu da alıp 24 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Moraller, her şey çok iyi, oyun olarak da çok iyi şeyler yapıyoruz. Sonuçta hak ettiğimiz 10 puan aldık. Ankaragücü maçında aynı ciddiyetle taraftarımızın desteğiyle de 3 puan almayı hedefliyoruz. Robinho geçen maç cezalıydı. Bu maç aramıza katılacak. Onun etkisi çok fazla, inşallah katkısıyla 3 puan alırız" diye konuştu.
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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