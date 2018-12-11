Ankaragücü'ne gözdağı!
11 Aralık 2018, Salı
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Yiğido’dan gözdağı

Yiğido’dan gözdağı

’yi de yenen Sivas’ta , “Sırada Ankaragücü var” diye iddialı konuştu.

Süper Lig'de yönetiminde son 4 maçından 10 puan çıkartan, İstanbul'da ve lider 'i deviren , zaferinin ardından evindeki Ankaragücü karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Takımının 4 maçtır çıkışta olduğunu vurgulayan Keleş, "Çıkışımız devam ediyor. 10 puan aldık. Sırada Ankaragücü var. Onu da alıp 24 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Moraller, her şey çok iyi, oyun olarak da çok iyi şeyler yapıyoruz. Sonuçta hak ettiğimiz 10 puan aldık. Ankaragücü maçında aynı ciddiyetle taraftarımızın desteğiyle de 3 puan almayı hedefliyoruz. Robinho geçen maç cezalıydı. Bu maç aramıza katılacak. Onun etkisi çok fazla, inşallah katkısıyla 3 puan alırız" diye konuştu.

  1. 11.12.2018
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