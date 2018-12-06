"Adaletli bir yönetim istiyoruz"
06 Aralık 2018, Perşembe
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"Adaletli bir yönetim istiyoruz"

"Adaletli bir yönetim istiyoruz"

Kulübü Başkanı : " konuşmak istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yiğiner, 'de hakem hatalarından dolayı ortamının gerildiğini belirterek, "- maçından sonra bu noktaya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. futbolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün hakkında yapılan açıklama çekilene kadar vakfın toplantılarına katılmama kararını da değerlendiren , şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübünün de burada olmasını arzu ederdik. Birliğin ismi birlik. Galatasaray ve diğer kulüplerin de hakları korunacaktır. Bizim istediğimiz, tüm kulüpler, hakemler ve yöneticiler adil olsun. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. 2 puan kaybı olmuştur. Ve biz hakem hatalarından dolayı futbolu konuşmuyoruz. O maçta bariz hakem hataları olmasaydı bugün bu soruları bize sormayacaktınız. Spor camiasının adil yönetildiği bir futbol ortamı istiyoruz. Türk futbolunun gelişmesini istiyoruz. Ilımlı ve güzel bir karar alacağımızı düşünüyorum."

'nün 'deki , Atiker Konyaspor ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini vurgulayan Yiğiner, "Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk futbolu değer kazanır." diye konuştu.

EROL BEDİR: "GALATASARAY OLMADAN BİRLİK OLMAZ"
Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili , "Galatasaray, ve Kayserispor olmadan bir birlik, beraberlik olmaz." dedi.

Vakfın toplantısından önce birkaç kulüp başkanıyla bir araya geldiklerini aktaran Bedir, "Galatasaray Kulübünün açıklamasını duyduk. Galatasaray da diğer kulüpler de bir ve beraber olmanın heyecanı içinde olacaktır. Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor olmadan birlik olmaz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un yaşadığı teknik direktör değişimini de değerlendiren Erol Bedir, "Bir futbol kulübünde başarısızlıktan, kulüp başkanı başta olmak üzere futbolcular, teknik heyet ve taraftar da sorumludur. Kendi üzerime düşen sorumluluğu aldım ve genel kurul yaptım. Genel kurul, benim devam etmemi istedi. Bu sorumluluğu devam ettireceğim. Daha sonra yaşanan gelişmelerde çok sevdiğimiz görevi bırakmak istedi ve biz de kabul ettik. Daha önce Kayseri'de çalışan 'ı teknik direktörlüğe getirdik. Hayırlı olsun. İyi bir kadromuz var. Sakatlarımız döndü. Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçeriz diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

  1. 6.12.2018 15:36
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:17
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