MKE Ankaragücü kupa maçı hazırlıkları sürdürdü
Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile 6 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonundaki kuvvet çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Minyatür kale maç yapan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.
Başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Erdem Özgenç, Thievy Bifouma ve Johannes Hopf antrenmanda yer almazken, Kenan Özer fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas ise takımla çalışmalara başladı.
Bu arada antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yoluyla Muğla'ya hareket edecek.
- 4.12.2018 15:41
- Güncelleme: 4.12.2018 16:29
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
MKE Ankaragücü kupa maçı hazırlıkları sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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