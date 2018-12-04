MKE Ankaragücü kupa maçı hazırlıkları sürdürdü
04 Aralık 2018, Salı
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kupa maçı hazırlıkları sürdürdü

MKE Ankaragücü kupa maçı hazırlıkları sürdürdü

Başkent temsilcisi, 5. tur ilk maçında ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

5. tur ilk maçında ile 6 Aralık Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonundaki kuvvet çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Minyatür kale maç yapan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.

Başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Erdem Özgenç, Thievy Bifouma ve Johannes Hopf antrenmanda yer almazken, Kenan Özer fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas ise takımla çalışmalara başladı.

Bu arada antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı de takip etti.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yoluyla 'ya hareket edecek.

  1. 4.12.2018 15:41
  2. Güncelleme: 4.12.2018 16:29
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