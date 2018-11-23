MKE Ankaragücü'nün rakibi Beşiktaş
Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Başkent temsilcisi, karşılaşma öncesinde 19 puanla 6. sırada yer alırken, 18 puana sahip Beşiktaş, 7. basamakta bulunuyor.
- 23.11.2018 09:34
- Güncelleme: 23.11.2018 10:50
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