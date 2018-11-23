MKE Ankaragücü'nün rakibi Beşiktaş
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'nün rakibi

    MKE Ankaragücü'nün rakibi Beşiktaş

    Başkent temsilcisi, 'in 13. haftasında yarın sahasında 'ı konuk edecek.

    , 'in 13. haftasında yarın sahasında 'ı ağırlayacak.

    Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem düdük çalacak.

    Başkent temsilcisi, karşılaşma öncesinde 19 puanla 6. sırada yer alırken, 18 puana sahip Beşiktaş, 7. basamakta bulunuyor.

    1. 23.11.2018 09:34
    2. Güncelleme: 23.11.2018 10:50
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