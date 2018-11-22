Ankaragücü iddialı
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    iddialı

    Ankaragücü iddialı

    , ’a iyi hazırlandıklarını söyledi.

    'ı konuk edecek , güçlü rakibine galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör , "Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Önümüzde 5 sert maç var. Her puan çok önemli. İyi hazırlandık. Taraftarların desteğiyle, iyi mücadele ederek, puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi. Öte yandan Ankaragücü, Beşiktaş maçı öncesi dostluk çağrısı yaptı.

    1. 22.11.2018
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