Ankaragücü iddialı
İsmail Kartal, Beşiktaş’a iyi hazırlandıklarını söyledi.
Beşiktaş'ı konuk edecek Ankaragücü, güçlü rakibine galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, "Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Önümüzde 5 sert maç var. Her puan çok önemli. İyi hazırlandık. Taraftarların desteğiyle, iyi mücadele ederek, puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi. Öte yandan Ankaragücü, Beşiktaş maçı öncesi dostluk çağrısı yaptı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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