Ankaragücü iddialı

Beşiktaş'ı konuk edecek Ankaragücü, güçlü rakibine galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, "Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Önümüzde 5 sert maç var. Her puan çok önemli. İyi hazırlandık. Taraftarların desteğiyle, iyi mücadele ederek, puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi. Öte yandan Ankaragücü, Beşiktaş maçı öncesi dostluk çağrısı yaptı.