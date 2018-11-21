İsmail Kartal takımından memnun

Kartal, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu sıkıntılara ve Süper Lig'de 24 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sezona 13 futbolcuyla başladıklarını belirten Kartal, "Şu ana kadar topladığımız 19 puan çok iyi değil ama çok kötü de değil. Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için iyi olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Zorluklarla mücadele ederek buralara geldiklerini anlatan 57 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Takımın uyumu zaman aldı. Sakatlıklar oldu. Sezon öncesi hazırlık maçı da yapamadık. Ben ve futbolcular, başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Başkana bir rapor verdik ve sahamız yapıldı. Başkent diyoruz, destek diyoruz, bir yerden sonra tıkanıyor. Buraya kadar tüm zorluklara rağmen herkes elinden geleni yaptı. Süper Lig anlamında çalışılabilir tesisimiz 1 aydır var."

MEDYADAN DESTEK İSTEĞİ

"Medya olarak sizlerin takıma destek vermesi gerekiyor." diyen Kartal, "Hakkımız olanlar elimizden alınıyorsa... Bizim göz göre göre 2 maçta 6 puanımız gitti. Sizin de bizim hakkımızı aramanız gerekiyor. Bizim durumumuz ortada. Hep futbolcu ve antrenörlerden beklememeliyiz. Beş ay oldu. Kolay değil, bu çocuklar beş ay para almadı. Bizi göklere çıkartın demiyoruz ama bizim haklarımızı arayın. Bu takım bu sene ligde kalırsa takımın önü açılacak." ifadelerini kullandı.

Mevcut sıkıntılı durumdan hep beraber çıkacaklarını kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

"Hep beraber hareket etmemiz lazım. Taraftarlar gereğini yapıyor ve her yerde bizi destekliyor. Bize niye yardım gelmiyor. Tarihi bir kulüp. Ben buraya gelirken böyle bir başkent beklemiyordum. Bu takımın bu sene ligde kalması lazım. 19 puan kimseyi aldatmasın. Oynadığımız lig, çok tehlikeli bir lig. Çok akıllı olmamız lazım. Rehavete kapılmadan çalışarak bir şeyleri başarmak istiyoruz."

"BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI, ZOR MAÇ"

Teknik direktör Kartal, Beşiktaş ile yapacakları maçın iki taraf açısından da zor geçeceğini ifade etti.

Sakatlığı bulunan oyuncularının iyileştiğini aktaran Kartal, "Beşiktaş maçı zor. Her maç zor. Onlar açısından da bizim açımızdan da zor bir maç. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Önümüzde 5 sert maç var. Birileri zirveyi kovalıyor, birileri de ligde kalma mücadelesi veriyor. Alacağımız her puan çok önemli. İyi hazırlandık. Taraftarların desteğiyle burada iyi mücadele ederek Beşiktaş maçından puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcularla Atiker Konyaspor maçından sonra bir toplantı yaptığını hatırlatan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsterseniz, inanırsanız, fiziksel ve psikolojik olarak oynamaya başlayıp, futbolun doğrularını yerine getirirseniz futbol sizi ödüllendirir. Beşiktaş maçı da güzel bir başlangıç olur. Taraftarlara şunu söylemek isterim, geçmişte bir şeyler yaşanmış. Geriye dönük bir hesaplaşma uğruna rakiple bu yönde mücadele etmektense, biz mücadelemizle, futbolumuzla örnek davranış göstermeliyiz. Bunun zararı bize olacak. Taraftarlardan rica ediyorum, sakin olsunlar. Bizleri desteklesinler. Sahayı etkileyecek, ceza alacağımız olaylardan kaçınmalarını istiyorum. İstemediğimiz görüntülerle karşılaşmayalım. Bizlere ve takımlarına destek versinler."

Devre arası takıma takviye yapılması gerektiğini kaydeden Kartal, "Oyuncuların hak edişlerinin ödenmesi lazım. Biz de ligde kalıcı olmak istiyorsak bizim de takviye yapmamız gerekiyor. Bunların olması durumunda ikinci devreye daha iyi başlayabiliriz. Yabancı futbolcular bizi UEFA veya FIFA'ya verebilir ve ayrılabilir." diyerek sözlerini tamamladı.