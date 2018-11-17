Beşiktaş maçı çok özel bir maç değil
Ankaragücü’nün deneyimli kalecisi Korcan Çelikay, evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçı için iddialı konuştu.
30 yaşındaki eldiven, "Beşiktaş maçına farklı bir konsantrasyonumuz yok. Her maç önemli. Beşiktaş ya da Fenerbahçe maçını da kazandığımızda 3 puan alıyoruz. Beşiktaş maçı çok özel bir maç değil. Biz yine normal şekilde sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.
- 17.11.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş maçı çok özel bir maç değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.