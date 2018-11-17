Beşiktaş maçı çok özel bir maç değil – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    maçı çok özel bir maç değil

    Beşiktaş maçı çok özel bir maç değil

    Ankaragücü’nün deneyimli kalecisi , evlerinde oynayacakları maçı için iddialı konuştu.

    30 yaşındaki eldiven, " maçına farklı bir konsantrasyonumuz yok. Her maç önemli. Beşiktaş ya da maçını da kazandığımızda 3 puan alıyoruz. Beşiktaş maçı çok özel bir maç değil. Biz yine normal şekilde sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 17.11.2018
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