Ankaragücü eksik çalıştı – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    eksik çalıştı

    Ankaragücü eksik çalıştı

    'in 13'üncü haftasında 'ı konuk edecek , hazırlıklarını birçok oyuncusundan ayrı sürdürüyor.

    'in 13'üncü haftasında 'ı konuk edecek , hazırlıklarını birçok oyuncusundan ayrı sürdürüyor. Dünkü idmana sakatlıkları süren Alihan, Heurtaux ve Hopf'un yanı sıra, milli takımlarda bulunan Altay, Bifouma, Kone ve Putsila katılmadı.

    1. 16.11.2018
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