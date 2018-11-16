Ankaragücü eksik çalıştı
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Ankaragücü, hazırlıklarını birçok oyuncusundan ayrı sürdürüyor.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Ankaragücü, hazırlıklarını birçok oyuncusundan ayrı sürdürüyor. Dünkü idmana sakatlıkları süren Alihan, Heurtaux ve Hopf'un yanı sıra, milli takımlarda bulunan Altay, Bifouma, Kone ve Putsila katılmadı.
- 16.11.2018
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