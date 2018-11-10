Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Atiker Konyaspor, mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrıldı. Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Faty (kk) ve 77. dakikada Fofana kaydetti. Atiker Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken MKE Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyuna alanına geri döndü.



15'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



20'nci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



25'inci dakikada Bifouma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Putsila'nın kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.



38'inci dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabere'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



45+3'üncü dakikada Fofana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buulşan Milosevic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



50'nci dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



56'ncı dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Faty'in kafasına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0



77'nci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde kaleci Korcan ile karşı karşıya kalan Fofana'nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0



79'uncu dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cerci'nin altıpas içerisinden şutunu kaleci Serkan kurtardı.



84'üncü dakikada Traore'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın plase vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.



Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.