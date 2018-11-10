Konyaspor evinde Ankaragücü'nü 2 golle geçti!
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Atiker Konyaspor, mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrıldı. Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Faty (kk) ve 77. dakikada Fofana kaydetti. Atiker Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken MKE Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyuna alanına geri döndü.
15'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
20'nci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
25'inci dakikada Bifouma'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Putsila'nın kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.
38'inci dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabere'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+3'üncü dakikada Fofana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buulşan Milosevic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
50'nci dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56'ncı dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Faty'in kafasına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0
77'nci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde kaleci Korcan ile karşı karşıya kalan Fofana'nın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
79'uncu dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cerci'nin altıpas içerisinden şutunu kaleci Serkan kurtardı.
84'üncü dakikada Traore'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın plase vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- 10.11.2018 13:23
- Güncelleme: 10.11.2018 15:56
-
Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
-
UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
-
Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Konyaspor evinde Ankaragücü'nü 2 golle geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.