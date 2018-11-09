MKE Ankaragücü, Konya deplasmanında
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa görev alacak.
Ligdeki son 2 maçından 3-1'lik galibiyetlerle ayrılan başkent ekibi 19 puana ulaşarak averajla 5. sıraya yükseldi.
Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thibault Moulin ve Thomas Heurtaux, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Bu arada, MKE Ankaragücü'nde kart sınırında bulunan El Kabir ve Thievy Bifouma, Konya deplasmanında kart görmeleri durumunda 24 Kasım Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
- 9.11.2018 10:38
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
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