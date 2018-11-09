MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa görev alacak.

Ligdeki son 2 maçından 3-1'lik galibiyetlerle ayrılan başkent ekibi 19 puana ulaşarak averajla 5. sıraya yükseldi.

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thibault Moulin ve Thomas Heurtaux, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Bu arada, MKE Ankaragücü'nde kart sınırında bulunan El Kabir ve Thievy Bifouma, Konya deplasmanında kart görmeleri durumunda 24 Kasım Cumartesi günü Ankara'da oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.