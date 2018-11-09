MKE Ankaragücü, Konya deplasmanında – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    , Konya deplasmanında

    MKE Ankaragücü, Konya deplasmanında

    , 'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    , 'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa görev alacak.

    Ligdeki son 2 maçından 3-1'lik galibiyetlerle ayrılan başkent ekibi 19 puana ulaşarak averajla 5. sıraya yükseldi.

    Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thibault Moulin ve Thomas Heurtaux, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Bu arada, MKE Ankaragücü'nde kart sınırında bulunan El Kabir ve Thievy Bifouma, Konya deplasmanında kart görmeleri durumunda 24 Kasım Cumartesi günü Ankara'da oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    1. 9.11.2018 10:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MKE Ankaragücü, Konya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN