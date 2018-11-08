Ankaragücü'nde Konyaspor hazırlıkları devam etti – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Ankaragücü'nde Konyaspor hazırlıkları devam etti

    Ankaragücü'nde Konyaspor hazırlıkları devam etti

    ’in 12. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

    'in 12. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

    'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.Daha sonra core çalışması yapan MKE Ankaragücü, pas ve koordinasyon çalışması ile antrenmana devam etti. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

    Tedavisine devam eden Thomas Heurtaux ve Thibault Moulin kondisyoner eşliğinde bugün yapılan antrenmanda yer alarak, takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı devam eden Johannes Hopf ise spor salonunda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

    MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 8.11.2018 09:35
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