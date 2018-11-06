Konyaspor maçında, Ankaragücü taraftarı tribündeki yerini alamayacak
Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçta, misafir takım taraftarının tribüne alınmaması yönünde karar alındı
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor, Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Maç öncesi bir araya gelen İl Spor Güvenlik Kurulu yaptığı toplantıda, misafir takım seyircisinin tribüne alınmaması yönünde karar aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Ankaragücü müsabakasına misafir takım seyircisinin alınmaması, 30 Kasım Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor- Alanyaspor müsabakasında, misafir takım seyirci tribününe Alanyaspor Passolig kartı olmayan futbolseverlerin alınmamasına karar verilmiştir" denildi.
- 6.11.2018 15:24
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Konyaspor maçında, Ankaragücü taraftarı tribündeki yerini alamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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