Konyaspor maçında, Ankaragücü taraftarı tribündeki yerini alamayacak
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Konyaspor maçında, Ankaragücü taraftarı tribündeki yerini alamayacak

    Konyaspor maçında, Ankaragücü taraftarı tribündeki yerini alamayacak

    ile arasında oynanacak maçta, misafir takım taraftarının tribüne alınmaması yönünde karar alındı

    'in 12'nci haftasında sahasında , Cumartesi günü sahasında 'nü konuk edecek.

    Maç öncesi bir araya gelen İl Spor Güvenlik Kurulu yaptığı toplantıda, misafir takım seyircisinin tribüne alınmaması yönünde karar aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Kasım Cumartesi günü Konya'da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Ankaragücü müsabakasına misafir takım seyircisinin alınmaması, 30 Kasım Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor- müsabakasında, misafir takım seyirci tribününe Alanyaspor Passolig kartı olmayan futbolseverlerin alınmamasına karar verilmiştir" denildi.

    1. 6.11.2018 15:24
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