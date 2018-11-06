Ankara'nın gücü Djedje – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Ankara'nın gücü

    Ankara'nın gücü <a href="/index/djedje?id=5ff4dab8-0c89-48d6-a81c-f9391513eb26" class="" rel="tag">Djedje</a>

    Sarı-lacivertliler, Fildişili oyuncunun 11'de başladığı 5 maçı da kazandı.

    Üst üste 3 maçını da kazanan 'nde öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Brice Dja ... Sağ bekte de oynayabilen ancak teknik direktör 'ın önliberoda büyük verim aldığı Fildişi Sahilli futbolcunun ilk 11'de başladığı maçlar galibiyetle bitiyor. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyla başladığı karşılaşmaların 5'inden de 3'er puanla ayrıldı. Başkent temsilcisi; 'nin de büyük katkı sağladığı karşılaşmalarda Akhisarspor, Erzurumspor, , ve 'a şans tanımadı. ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, "Bana verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Diğer arkadaşlarım gibi tek düşüncem takımımızın başarılı sonuçlar alması" sözlerini sarfetti
    1. 6.11.2018
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