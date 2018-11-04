Vassell'in MKE Ankaragücü sevgisi
MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Darius Vassell, başkent Ankara'yı çok özlediğini, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu Darius Vassell, başkent Ankara'yı çok özlediğini, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Ankaragücü Store'da taraftarlarla bir araya gelen İngiliz oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların ve yönetimin kendisini davet etmesi dolayısıyla başkente geldiğini belirterek, "Şehri çok özlemişim. Bazı değişiklikler olmuş. Ankaragücü taraftarlarıyla tekrar buluşmaya geldim." dedi.
Ankara'ya ilk geldiğinde MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de olduğunu dile getiren eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Takımın yine Süper Lig'de olmasından dolayı çok mutluyum. Çok büyük işler başardılar. Başkan olsun, taraftarlar olsun, hepsini kutluyorum. Ankaragücü'nü sürekli takip ettim. Son durumları hakkında bilgi alıyordum. Elimden geldiği kadar da destek olmaya çalışıyorum."
KAYSERİSPOR MAÇINI İZLEYECEK
İngiliz futbolcu Darius Vassell, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün Kayserispor ile yapacağı maçı izleyeceğini aktararak, şöyle devam etti:
"Takımın oynadığı stili ve taktiği görmek istiyorum. Değişik bir statta oynuyorlar, eski stadımızda değiller. Takımı canlı görmek istiyorum. Bu nedenle Kayserispor maçını izleyeceğim. Taraftarlarla tekrar buluşacağım için çok mutluyum."
Türk futboluna bakış
Türk futbolunda son dönemde yaşanan maddi sıkıntılarla ilgili olarak Vassell, şu değerlendirmede bulundu:
"Ankaragücü'nün yaşadığı sorunların benzerlerini diğer takımlar da yaşıyor. Yanlış transferler, yanlış yatırımlar... İleriye dönük yatırımın olmaması, takımların zor durma düşmesinin ilk nedeni olduğunu düşünüyorum."
- 4.11.2018 11:43
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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