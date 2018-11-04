Vassell sürprizi – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    sürprizi

    <a href="/index/vassell?id=b533c094-4967-4f28-ba08-0c5b2cfeedaa" class="" rel="tag">Vassell</a> sürprizi
    'yi ağırlayacak Ankaragücü'nün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Başkent ekibinin eski İngiliz futbolcusu Darius , 'daki Ankaragücü Store'da taraftarlarla bir araya geldi. Öte yandan Eryaman Stadı'nın, 13. haftadaki maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.
    1. 4.11.2018
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