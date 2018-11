Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-kırmızılı ekip karşısında maça iyi konsantre olduklarını belirterek, "Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık" dedi.



Kartal, son haftalardaki çıkışlarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini belirtti. Kayserispor karşılaşmasının önemini oyuncularına anlattıklarını belirten Kartal, "İyi konsantre olduk. Bu maçı kazanırsak ligde daha rahat futbol oynayacağımızı oyuncularla görüştük. İlk yarıda 2-0 öne geçtik. Üç veya dört de olabilirdi" şeklinde konuştu.



"Rakibimizin öndeki hızlı oyuncularına top atacaklarını biliyorduk" diyen Kartal, "Maça istekli, coşkulu ve kazanmayı isteyen taraf olarak başladık. Maçı 3-1 bitirdik ve 19 puana ulaştık. Üst üste dördüncü resmi maçı kazandık. Bizi destekleyen yalnız bırakmayan büyük Ankaragücü camiasına hediye ediyoruz. Oyuncularım her verdiğim görevi yerine getirdi. Yalçın Ayhan'a parantez açmak istiyorum. Sakat sakat maça çıktı. Biz de kendisini iğnelerle ve askıyla maça çıkardık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Kazandığımızda üst sıraları zorlayan bir takım olacaktık. Bunu başardık."

Ligde gelecek hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacaklarını ancak sarı-lacivertli taraftarların maça gidemeyeceğinin hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Taraftarsız olmaz. Onlar bizim her şeyimiz. Bizim taraftarlar kardeşlik sloganları atıyor. Konya deplasmanına taraftarların gelmemesi manidar. Beşiktaş taraftarlarını bizim maça gelmesi normaldir. Konyaspor ile gerginlik olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum" değerlendirmesini yaptı.



SAĞLAM: "KAYSERİSPOR'UN MENFAATİ İÇİN SABRETMEK ZORUNDAYIZ"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, MKE Ankaragücü maçını kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yaptıklarını ancak olmadığını söyledi. Demir Grup Sivasspor maçıyla 5 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdıklarını anımsatan Sağlam, "Bu maçı da kazanarak, yavaş yavaş yukarılara çıkmanın hesaplarını yaptık. Kalemize gelen ilk topun gol olması ve sonrasında defans hatasından gelen ikinci golün ardından istediklerimizi yapamadık" şeklinde konuştu.



Bunun için öncelikle oyuna hakim olmaları gerektiğini hatırlatan Sağlam, "Bunu yapmak için de oyuna hakim olmak lazım. Rakibin yaptığı en iyi işlerden bir tanesi kontratak. Oynamaya çalıştık. Skoru 2-1'e getirdik fakat biraz taşıyabilseydik, farklı hamleler yapmayı düşünüyorduk. 3-1, sonrasında da kırmızı kart eklenince oyun orada koptu. İçerde bir çok sıkıntıyı beraber yaşıyoruz. Farklı hamleler yapmamız gerekiyor. Kayserispor'un menfaati için sabretmek zorundayız. Kayserispor taraftarları merak etmesin. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Belki sezon sonuna kadar da devam edecek. Daha fazla şeyler söylememem gerekiyor. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" dedi.