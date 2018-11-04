3 puan 3 golle!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü evinde Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Anakragücü'nün golleri Faty, El Kabir ve Kubilay'dan gelirken Kayserispor'un tek golü ise Chery'den geldi.



Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Saat 13.30'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta MKE Ankaragücü'nün gollerini15. dakikada Moestafa El Kabir, 27. dakikada Ricardo Faty ve 63. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'dan gelirken, Kayserispor'un tek golünü 57. dakikada penaltıdan Tjaronn Chery kaydetti.

Kayserispor'dan Jean Armel Kana-Bıyık 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 19 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken 12. sıradaki Kayserispor 12 puanda kaldı.

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