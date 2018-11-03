MKE Ankaragücü'nün rakibi Kayserispor
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken başkent ekibinin 16 puanı bulunuyor.
Konuk Kayserispor ise geride kalan haftalarda 12 puan topladı.
- 3.11.2018 09:37
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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