MKE Ankaragücü'nün rakibi Kayserispor – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'nün rakibi

    MKE Ankaragücü'nün rakibi Kayserispor

    , 'in 11. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    , 'in 11. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Ligde geçen hafta deplasmanda 'yi 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken başkent ekibinin 16 puanı bulunuyor.

    Konuk Kayserispor ise geride kalan haftalarda 12 puan topladı.

    1. 3.11.2018 09:37
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