Ankaragücü hazır!
Yemekte buluşan Başkent ekibinde Başkan Mehmet Yiğiner, “Kayseri maçı, F.Bahçe’den bile önemli. Galibiyet bizi rahatlatır” diye takımı motive etti
KANA BİYİK'TEN MORAL YEMEĞİ
Kayseri'de Kana Biyik, takıma yemek ısmarladı. Öğle yemeğinde bir araya gelen sarı-kırmızılılara bir konuşma yapan Kamerunlu stoper, "Taraftarımız galibiyet istiyor, başarı bekliyor. Biz de başaralım. Ankara'da kazanalım" diye konuştu.
İNŞALLAH ÇİZGİMİZİ BOZMAYIZ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalya maçı öncesi iddialı konuştu. Ligde daha iyisi için her şeyi yapacaklarını kaydeden Denizli, "İnşallah çizgimizi bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyileri var. Daha iyileri yapabilmek için her şeyi yapacağız" dedi.
- 3.11.2018
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Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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