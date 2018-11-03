Ankaragücü hazır! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Ankaragücü hazır!

    Ankaragücü hazır!

    Yemekte buluşan Başkent ekibinde Başkan , “ maçı, F.Bahçe’den bile önemli. Galibiyet bizi rahatlatır” diye takımı motive etti

    F.Bahçe'yi Kadıköy'de devirerek büyük bir sürprize imza atan Ankaragücü, evindeki maçına da moralli şekilde hazırlanıyor. Başkent ekibi, kritik Kayseri maçı öncesi yemekte buluştu. Başkan , yemekte F.Bahçe zaferi için takımı kutladı. Yiğiner, "Kayseri maçı, F.Bahçe'den bile daha önemli. Galibiyet bizi ligde rahatlatır. Sizlere güveniyoruz" diye takıma motivasyon konuşması yaptı.

    KANA BİYİK'TEN MORAL YEMEĞİ

    Kayseri'de Kana Biyik, takıma yemek ısmarladı. Öğle yemeğinde bir araya gelen sarı-kırmızılılara bir konuşma yapan Kamerunlu stoper, "Taraftarımız galibiyet istiyor, başarı bekliyor. Biz de başaralım. Ankara'da kazanalım" diye konuştu.

    İNŞALLAH ÇİZGİMİZİ BOZMAYIZ

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Antalya maçı öncesi iddialı konuştu. Ligde daha iyisi için her şeyi yapacaklarını kaydeden Denizli, "İnşallah çizgimizi bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyileri var. Daha iyileri yapabilmek için her şeyi yapacağız" dedi.
    1. 3.11.2018
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