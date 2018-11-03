A.Gücü hazır – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    A.Gücü hazır

    A.Gücü hazır

    Yemekte buluşan Başkent ekibinde Başkan Mehmet Yiğiner, “ maçı, F.Bahçe’den bile önemli. Galibiyet bizi rahatlatır” diye takımı motive etti

    F.Bahçe'yi 'de devirerek büyük bir sürprize imza atan Ankaragücü, evindeki maçına da moralli şekilde hazırlanıyor. Başkent ekibi, kritik maçı öncesi yemekte buluştu. Başkan Mehmet Yiğiner, yemekte F.Bahçe zaferi için takımı kutladı. Yiğiner, " maçı, F.Bahçe'den bile daha önemli. Galibiyet bizi ligde rahatlatır. Sizlere güveniyoruz" diye takıma motivasyon konuşması yaptı.
    1. 3.11.2018
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