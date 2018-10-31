A.Gücü’nde kupa mesaisi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    A.Gücü’nde kupa mesaisi

    A.Gücü’nde kupa mesaisi
    F.Bahçe galibiyetiyle geçtiğimiz haftaya damga vuran Ankaragücü'nde gözler kupa maçına çevrildi. Sarı- lacivertliler, teknik direktör yönetiminde Erbaaspor ile bugün oynayacağı kupa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi devam eden Heurtaux ile Thibault Moulin antrenmanda yer almadı.
    1. 31.10.2018
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